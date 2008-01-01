Пятница, 14 июля: облачно, но с прояснениями

Новости Латвия | 14 июля 2017 | 08:51

D-fakti.lv D-fakti.lv

Облачно, с прояснениями, на большей части территории страны без осадков и только на восточных рубежах временами будут идти дожди.

Ветер преимущественно западный, слабый.

Максимальная температура воздуха +16…+21 градусов.

В столице ожидают солнечную погоду и воздух прогреется до +19..+21 градуса.

Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.

LSM