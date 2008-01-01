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Новости Культура | 14 июля 2017 | 23:08

В Риге прозвучит уникальная восточная музыка - каввали

Пресс-фото

20 июля 2017 года впервые в Латвии, накануне Международного фестиваля Восточного искусства и музыки "RUMI FEST", пройдет концерт каввали – исполнителей мистической суфийской музыки. Каввали поют о любви и мире.

Песнопения каввали – это звучание чаще всего мужских голосов разной тональности в сопровождении индийской гармоники, табла, мриданга и хлопанья в ладоши. Традиции каввали берут свое начало в Индии, им более 700 лет. Изначально музыка каввали была распространена только на территории Индии и Пакистана. Но сейчас музыка кавалли известна и популярна во всем мире. Язык музыки универсален, он доступен для понимания всегда и везде. Однако причиной популярности каввали является особая энергетика исполнения, которая очаровывает всех без исключения, а также ритм, потому что никакой другой музыке не присуща ритмичность каввали. И у посетителей концерта есть уникальная возможность самим в этом убедиться.

Концерт состоится 20 июля в 19:00 по адресу: ул. Приедайнес 46, Рига.

Во время концерта можно ознакомиться с персональной выставкой работ фотографа Алекса Рибовска (Alex Ribowski).

Организатор концерта – общество "AUSTRUMU KULTŪRAS CENTRS".

Вход на мероприятие -10 евро.

Подробнее: www.rumifest.lv


 

AUSTRUMU KULTŪRAS CENTRS

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