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Новости Культура | 14 июля 2017 | 23:08
В Риге прозвучит уникальная восточная музыка - каввали
20 июля 2017 года впервые в Латвии, накануне Международного фестиваля Восточного искусства и музыки "RUMI FEST", пройдет концерт каввали – исполнителей мистической суфийской музыки. Каввали поют о любви и мире.
Песнопения каввали – это звучание чаще всего мужских голосов разной тональности в сопровождении индийской гармоники, табла, мриданга и хлопанья в ладоши. Традиции каввали берут свое начало в Индии, им более 700 лет. Изначально музыка каввали была распространена только на территории Индии и Пакистана. Но сейчас музыка кавалли известна и популярна во всем мире. Язык музыки универсален, он доступен для понимания всегда и везде. Однако причиной популярности каввали является особая энергетика исполнения, которая очаровывает всех без исключения, а также ритм, потому что никакой другой музыке не присуща ритмичность каввали. И у посетителей концерта есть уникальная возможность самим в этом убедиться.
Концерт состоится 20 июля в 19:00 по адресу: ул. Приедайнес 46, Рига.
Во время концерта можно ознакомиться с персональной выставкой работ фотографа Алекса Рибовска (Alex Ribowski).
Организатор концерта – общество "AUSTRUMU KULTŪRAS CENTRS".
Вход на мероприятие -10 евро.
Подробнее: www.rumifest.lv
AUSTRUMU KULTŪRAS CENTRS
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