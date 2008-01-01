Даугавпилс посетил посол России в Латвии Евгений Лукьянов

Новости Политика | 13 июля 2017 | 21:35

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13 июля 2017 года по приглашению председателя Даугавпилсской городской думы Андрея Элксниньша Даугавпилс посетил посол Российской Федерации в Латвии Евгений Лукьянов, - сообщает пресс-служба муниципалитета.

Вопросы, затронутые на встрече, касались экономических санкций, взаимоотношений между Латвией и Россией, возможностей сотрудничества Даугавпилса с субъектами РФ на уровне самоуправлений.

Посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов отметил позитивный настрой на развитие двусторонних отношений в разных областях. В нынешних реалиях наиболее перспективным направлением партнерства дипломат назвал приграничное сотрудничество.

D-fakti.lv