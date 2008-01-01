Сформированы постоянные комиссии Даугавпилсской городской думы

Новости Политика | 13 июля 2017 | 21:32

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13 июля 2017 года на очередном заседании Даугавпилсской городской думы депутаты утвердили составы постоянных комиссий самоуправление. Кандидатуры членов комиссий определились по спискам партий, представленных в думе.

Комиссия городского строительства и среды:

Андрей Элксниньш - председатель,

Игорь Прелатов - заместитель,

Мечислав Трусковский,

Алексей Николаев,

Валерий Кононов,

Ингуна Кокина,

Санта Пупиня.

Транспортная комиссия:

Игорь Прелатов,

Виталий Гаук,

Дмитрий Родионов,

Клаудия Журомская,

Оскар Шкут,

Инта Рускуле,

Роберт Портной.

Комиссия по присвоению налоговых льгот на недвижимость:

Михаил Лавренов,

Алла Мачановская,

Алексей Бейнар,

Эйнар Юркевич,

Татьяна Зинкевич,

Евгений Оленов,

Янис Лачплесис.

Комиссия по лицензированию программ образования по интересам и неформального образования для взрослых:

Елена Саргсян,

Иоланта Волкович,

Наталия Кожанова,

Илзе Онзуле,

Александр Барбакадзе,

Валерий Макаревич,

Янис Дукшинский.

Консультативная комиссия по делам молодежи:

Владислав Скрупский,

Эрик Лоцик,

Екатерина Смирнова,

Эвита Лукша,

Виктор Галлер,

Арита Лаздане,

Гунта Ванага.





Комиссия планирования здравоохранения:

Андрей Элксниньш,

Ирина Севрюкова,

Инта Вайводе,

Янина Никитина,

Айвар Здановский,

Рейнис Йокст,

Хелена Солдатенок.

Жилищная комиссия:

Рихард Эйгим,

Михаил Лавренов,

Илона Бендика,

Александр Новиков,

Марите Лининя,

Владислав Боярун,

Марис Гаркулс.

Комиссия собственности:

Рихард Эйгим,

Валерий Кононов,

Михаил Лавренов,

Андрей Исаков,

Оскар Шкут,

Янис Островскис,

Инта Рускуле.

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