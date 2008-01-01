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Новости Политика | 13 июля 2017 | 21:32
Сформированы постоянные комиссии Даугавпилсской городской думы
13 июля 2017 года на очередном заседании Даугавпилсской городской думы депутаты утвердили составы постоянных комиссий самоуправление. Кандидатуры членов комиссий определились по спискам партий, представленных в думе.
Комиссия городского строительства и среды:
Андрей Элксниньш - председатель,
Игорь Прелатов - заместитель,
Мечислав Трусковский,
Алексей Николаев,
Валерий Кононов,
Ингуна Кокина,
Санта Пупиня.
Транспортная комиссия:
Игорь Прелатов,
Виталий Гаук,
Дмитрий Родионов,
Клаудия Журомская,
Оскар Шкут,
Инта Рускуле,
Роберт Портной.
Комиссия по присвоению налоговых льгот на недвижимость:
Михаил Лавренов,
Алла Мачановская,
Алексей Бейнар,
Эйнар Юркевич,
Татьяна Зинкевич,
Евгений Оленов,
Янис Лачплесис.
Комиссия по лицензированию программ образования по интересам и неформального образования для взрослых:
Елена Саргсян,
Иоланта Волкович,
Наталия Кожанова,
Илзе Онзуле,
Александр Барбакадзе,
Валерий Макаревич,
Янис Дукшинский.
Консультативная комиссия по делам молодежи:
Владислав Скрупский,
Эрик Лоцик,
Екатерина Смирнова,
Эвита Лукша,
Виктор Галлер,
Арита Лаздане,
Гунта Ванага.
Комиссия планирования здравоохранения:
Андрей Элксниньш,
Ирина Севрюкова,
Инта Вайводе,
Янина Никитина,
Айвар Здановский,
Рейнис Йокст,
Хелена Солдатенок.
Жилищная комиссия:
Рихард Эйгим,
Михаил Лавренов,
Илона Бендика,
Александр Новиков,
Марите Лининя,
Владислав Боярун,
Марис Гаркулс.
Комиссия собственности:
Рихард Эйгим,
Валерий Кононов,
Михаил Лавренов,
Андрей Исаков,
Оскар Шкут,
Янис Островскис,
Инта Рускуле.
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