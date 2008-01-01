Ливия Янковска будет совмещать руководящие должности в думе и медколледже

Новости Политика | 13 июля 2017 | 21:30

D-fakti.lv D-fakti.lv

13 июля 2017 года на плановом заседании Даугавпилсской городской думы большинством голосов депутаты проголосовали за разрешение Ливии Янковской совмещать руководящие должности в самоуправлении, учебном заведении и общественном объединении.

Решением большинства депутатов Даугавпилсской городской думы Ливия Янковска (Наша партия) будет совмещать должности заместителя председателя Даугавпилсской городской думы, директора Медицинского колледжа и члена совета Латгальского региона планирования.

Обсуждение вопроса вызвало дисскусию со стороны оппозиции. В результате голосования 9 депутатов проголосовали за, два воздержались, два - против, Л.Янковской разрешено совмещать руководящие должности.

D-fakti.lv