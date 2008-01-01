Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

17 июля

Именины:
Алексей, Алексис / Андрей, Донат

Гороскоп на день

Скорпион
24 октября
- 22 ноября

Если вы сможете выкроить время для устройства вечеринки, или вас пригласят на уже устроенную - успех вам будет обеспечен. Сегодня вам не удастся отвертеться от почетного звания "Душа общества".

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
13 .. 15 C
Утро
15 .. 17 C
День
15 .. 17 C
Вечер
16 .. 18 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какой будет коалиция в Даугавпилсской городской думе нового созыва?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии

Из ряда публикаций СМИ вчера стало известно о гибели девушки-подростка, которая спрыгнула с крыши 12 ... {1}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

3. Ушли в мир иной...

4. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу

5. В Даугавпилсе был застрелен мужчина, второй – ранен

6. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Альтернативы» возглавляет экс-депутат Европарламента {1}

7. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}

8. Автобусы и трамваи {150}

9. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {44}

10. Думы Риги и Даугавпилса подпишут меморандум о сотрудничестве

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {150}

Новости Политика | 13 июля 2017 | 21:29

Названы члены двух новых комитетов Даугавпилсской городской думы

D-fakti.lv

13 июля 2017 года на очередном заседании Даугавпилсской городской думы утверждены составы двух новых комитетов самоуправления, - сообщает Отдел общественных отношений и маркетинга.

Комитет развития:

Валерий Кононов (Согласие),

Игорь Прелатов (Наша партия),

Ливия Янковска (Наша партия),

Марьяна Иванова-Евсеева (Согласие),

Ингуна Кокина (Латгальская партия).

 

Комитет городского хозяйства:

Игорь Прелатов (Наша партия),

Валерий Кононов (Согласие),

Рихард Эйгим (Наша партия),

Михаил Лавренов (Согласие),

Айвар Брок (Латгальская партия). 

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 