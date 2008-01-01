Наводнения в Японии унесли жизни 29 человек

Новости В мире | 13 июля 2017 | 12:29

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29 человек стали жертвами наводнений и паводков на юго-западе Японии, сообщает РИА Новости.

Без вести пропавшими числятся 20 человек.

В районе бедствия разрушены почти 1 тысяча домов. 1,3 тысячи человек проживают в эвакуационных пунктах.

На юго-западном острове Кюсю из-за продолжавшихся с начала прошлой недели дождей произошли множественные паводки и оползни.

Количество выпавших здесь только за первые сутки осадков превысило месячную норму июля.

korrespondent.net