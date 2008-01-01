Сейм решает судьбу налоговой реформы

Новости Экономика | 13 июля 2017 | 11:46

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Налоговая реформа предполагает с одной стороны снижение базовой ставки подоходного налога с населения (ПНН, а с другой стороны увеличение ряда налоговых ставок, чтобы сбалансировать бюджет.

Правительство одобрило поправки к закону о ПНН, предусматривающие введение дифференцированного ПНН с 1 января 2018 года.

Поправки предусматривают, что с 2018 года ставки ПНН будут дифференцированы в зависимости от размера доходов: при доходе до 20 000 евро в год ставка налога составит 20%, от 20 001 евро до 55 000 евро - 23%, свыше 55 000 евро - 31,4%.

Для обеспечения средств для здравоохранения налог солидарности будет трансформирован: 1 процентный пункт будет выделяться на нужды медицины, а 6 процентных пунктов - на взносы для накопления пенсионного капитала плательщиков этого налога.

mixnews.lv