Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

17 июля

Именины:
Алексей, Алексис / Андрей, Донат

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Вы получили свежую информацию и собираетесь действовать сообразно ей. Подождите. Она либо неполна, либо ложна.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
13 .. 15 C
Утро
15 .. 17 C
День
15 .. 17 C
Вечер
16 .. 18 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какой будет коалиция в Даугавпилсской городской думе нового созыва?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии

Из ряда публикаций СМИ вчера стало известно о гибели девушки-подростка, которая спрыгнула с крыши 12 ... {1}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

3. Ушли в мир иной...

4. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу

5. В Даугавпилсе был застрелен мужчина, второй – ранен

6. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Альтернативы» возглавляет экс-депутат Европарламента {1}

7. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}

8. Автобусы и трамваи {150}

9. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {44}

10. Думы Риги и Даугавпилса подпишут меморандум о сотрудничестве

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {150}

Новости Экономика | 13 июля 2017 | 11:46

Сейм решает судьбу налоговой реформы

AFP

Налоговая реформа предполагает с одной стороны снижение базовой ставки подоходного налога с населения (ПНН, а с другой стороны увеличение ряда налоговых ставок, чтобы сбалансировать бюджет.

Правительство одобрило поправки к закону о ПНН, предусматривающие введение дифференцированного ПНН с 1 января 2018 года.
Поправки предусматривают, что с 2018 года ставки ПНН будут дифференцированы в зависимости от размера доходов: при доходе до 20 000 евро в год ставка налога составит 20%, от 20 001 евро до 55 000 евро - 23%, свыше 55 000 евро - 31,4%.

Для обеспечения средств для здравоохранения налог солидарности будет трансформирован: 1 процентный пункт будет выделяться на нужды медицины, а 6 процентных пунктов - на взносы для накопления пенсионного капитала плательщиков этого налога.

mixnews.lv

Добавить комментарий

 