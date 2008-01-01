В Даугавпилсе состоится музыкальный август

Новости Культура | 13 июля 2017 | 11:09

Пресс-фото Пресс-фото

В 2017 году проекту «Музыкальный август в Даугавпилсе» исполняется 5 лет! Проект организует: Центр латышской культуры, при поддержке Даугавпилсской городской думы.

2 августа в 18:00, в Даугавпилсском соборе Мартина Лютера: BALTIC DUO (США). Вход свободный.

3 августа в 18:00, на сквере Андрея Пумпура: Джаз-квинтет CinAmono (Вильнюс)

В 19:30 РОБЕРТО МЕЛОНИ (Италия – Латвия);

10 августа в 17:30, Даугавпилсском театре: ALASKA DREAMERS в концертной программе RISE (Рига). Билеты: www.bilesuparadize.lv и в кассе Даугавпилсского театра. Цена: 3.00 евро;

17 августа в 17:30, в Даугавпилсском театре: ТАНГО НАД ГОРОДОМ. Билеты: www.bilesuparadize.lv и в кассе Даугавпилсского. Цена: 3.00 евро;

17 августа в 19:30, в Даугавпилсском театре: международной концерт солистов эстрады ГОЛОСА МИРА. Билеты: www.bilesuparadize.lv и в кассе Даугавпилсского. Цена: 3.00 евро;

24 августа в 18:00, в концертном зале Дома Единства: БАЛТИЙСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ (Россия, Литва, Латвия). Приглашение на концерт можно получить в кассе концертного зала Дома Единства с 14 августа по рабочим дням с 16:30 до 18:30;

31 августа в 18:00, в концертном зале Дома Единства: Илона БАГЕЛЕ и Самсон ИЗЮМОВ (Рига, Даугавпилс) РУССКИЕ РОМАНСЫ. Билеты: в кассе концертного зала Дома Единства с 14 августа по рабочим дням с 16:30 до 18:30. Цена: 3.00 евро.

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