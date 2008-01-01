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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня вы как и обычно будете доминирующей в обществе личностью. Для тех, кто занимается продажами, этот день должен принести немалую прибыль, обратных же действий нынче лучше не совершать.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 13 июля 2017 | 11:09
В Даугавпилсе состоится музыкальный август
В 2017 году проекту «Музыкальный август в Даугавпилсе» исполняется 5 лет! Проект организует: Центр латышской культуры, при поддержке Даугавпилсской городской думы.
2 августа в 18:00, в Даугавпилсском соборе Мартина Лютера: BALTIC DUO (США). Вход свободный.
3 августа в 18:00, на сквере Андрея Пумпура: Джаз-квинтет CinAmono (Вильнюс)
В 19:30 РОБЕРТО МЕЛОНИ (Италия – Латвия);
10 августа в 17:30, Даугавпилсском театре: ALASKA DREAMERS в концертной программе RISE (Рига). Билеты: www.bilesuparadize.lv и в кассе Даугавпилсского театра. Цена: 3.00 евро;
17 августа в 17:30, в Даугавпилсском театре: ТАНГО НАД ГОРОДОМ. Билеты: www.bilesuparadize.lv и в кассе Даугавпилсского. Цена: 3.00 евро;
17 августа в 19:30, в Даугавпилсском театре: международной концерт солистов эстрады ГОЛОСА МИРА. Билеты: www.bilesuparadize.lv и в кассе Даугавпилсского. Цена: 3.00 евро;
24 августа в 18:00, в концертном зале Дома Единства: БАЛТИЙСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ (Россия, Литва, Латвия). Приглашение на концерт можно получить в кассе концертного зала Дома Единства с 14 августа по рабочим дням с 16:30 до 18:30;
31 августа в 18:00, в концертном зале Дома Единства: Илона БАГЕЛЕ и Самсон ИЗЮМОВ (Рига, Даугавпилс) РУССКИЕ РОМАНСЫ. Билеты: в кассе концертного зала Дома Единства с 14 августа по рабочим дням с 16:30 до 18:30. Цена: 3.00 евро.
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