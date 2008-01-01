Приглашаем на праздник спорта и молодежи в Крепости

Новости Общество | 13 июля 2017 | 10:12

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15 – 16 июля 2017 года в Даугавпилсской крепости будет проходить 3-й Международный фестиваль военно-исторической реконструкции «Dinaburg 1812». В рамках фестиваля 16 июля 2017 года состоится праздник семьи, молодежи и спорта - , сообщает муниципальный сайт.

11:00 – 16:00 Концерт юных артистов (во дворе Центра искусств им. М. Ротко);

12:00 – 16:00 Чемпионат по новусу, чемпионат по уличному баскетболу, эстафета «Крепостной вестник», полоса препятствий Яунсаргов, игра «Water Shoot», различные настольные игры, детские площадки, познавательный квест «Chucha Chacha» (у Николаевских ворот);

13:00 – 14:00 Показательные выступления Даугавпилсских спортивных клубов (в Крепостном саду);

14:00 – 16:00 Фитнес-тренировка и консультация тренеров по фитнесу совместно с Даугавпилсским клубом пауэрлифтинга (в Крепостном саду);

15:30 Награждение победителей спортивных соревнований (во дворе Центра искусств им. М. Ротко);

В 16:00 – 18:00 пойдёт праздник «Мы за здоровый образ жизни», который организует Виктория Споране-Худянова и «Фонд доверия». В программу входит команда силачей ALPHA FORCE (Швеция), концерт полуфиналиста музыкального конкурса «Супернова» Мика Дукурса а так же выступления других артистов.

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