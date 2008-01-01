Памятник «Латгальской Мары» приведут в порядок

Новости Общество | 13 июля 2017 | 09:55

Пресс-фото Пресс-фото

Памятник Vienoti Latvijai, известный как «Латгальская Мара», в самом сердце Резекне напоминает о борьбе за свободу и значение единства в Латвии. Его установили в 1939 году, но за время смены властей несколько раз демонтировали. На свое место памятник вернулся лишь 25 лет назад. Чтобы содержать его в хорошем состоянии, его регулярно обновляют и приводят в порядок.

Работы собираются завершить до конца этого месяца, однако их выполнение задерживает неблагоприятная погода. После уборки также планируют начать защитную обработку бронзового и гранитного постамента. Последний раз памятник приводили в порядок 10 лет назад. А ведь «Латгальская Мара» - место сбора горожан во время торжественных мероприятий.

Памятник установлен в честь латгальских освободителей от чужой власти, латвийским борцам за свободу. Надпись Vienoti Latvijai выражает идею времен 1-го латгальского съезда, на котором 26-27 апреля 1917 года было принято решение отделиться от Российской империи (…) и присоединиться к территории Латвии», — напомнила руководитель отдела культурной истории Латгальского культурно-исторического музея Анна Липените.

LSM