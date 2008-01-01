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Новости Общество | 13 июля 2017 | 09:28

В Резекне состоится «Ночь техосмотра»

D-fakti.lv

Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD) уже шестой год подряд организует мероприятие «Ночь техосмотра», предлагая возможность бесплатной диагностики автомобилей в Цесисе, Резекне, Тукумсе и Риге.

В CSDD отмечают, что водители оценили данное мероприятие, что подтверждается цифрами – за пять лет проверены 6500 автомобилей. Кроме того, данная инициатива позволяет получить объективную оценку о состоянии транспортного средства.

В этом году «Ночь техосмотра» в Резекне состоится 12 августа 2017 года.
«К сожалению, техническое состояние латвийского автопарка отстает от среднего по Европе. Мы хотим способствовать развитию понимания о безопасности дорожного движения в такой вот положительной обстановке, которая царит на «Ночи техосмотра»», - пояснил начальник управления Контроля транспортных средств CSDD Янис Лиепиньш.

Чтобы принять участие в «Ночи техосмотра», требуется предварительная запись. Это можно сделать в отделении CSDD в конкретном городе за 10 дней до мероприятия или же на портале e.csdd.lv. В Риге вводить систему предварительной записи не планируется.

LSM

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