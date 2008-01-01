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Сегодня вам может выпасть роль общественного обличителя. Неважно, будут вас слушать, или нет - вы будете правы, а это главное.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 13 июля 2017 | 08:43
Четверг, 13 июля: сильные дожди
Во второй половине начнется сильный дождь в Курземе, количество осадков там может достичь 15-20 мм и местами прогремят грозы.
Циклон продолжит свой путь по Латвии и он повсеместно принесет сильные дожди. Количество осадков достигнет 20-30 мм. В отдельных районах, в основном на востоке, ожидается гроза и порывистый ветер до 17 м/с. Ближе к вечеру в Курземе небо начнет проясняться.
Ветер умеренный, северо-западный, на побережье с порывами до 15-16 м/с.
Максимальная температура воздуха от +15…+20 градусов — на западе страны до +19…+23 градусов — на востоке.
Днем в столице ожидается дождь, возможно сильный и с грозой, температура +17…+19 градусов.
Медицинский тип погоды: третий, неблагоприятный.
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