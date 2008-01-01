Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

17 июля

Именины:
Алексей, Алексис / Андрей, Донат

Гороскоп на день

Овен
21 марта
- 20 апреля

Самым страшным врагом для вас сегодня будет скука. Справиться с ней будет непросто, но необходимо, ибо в противном случае она станет причиной массы неприятностей.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
13 .. 15 C
Утро
15 .. 17 C
День
15 .. 17 C
Вечер
16 .. 18 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какой будет коалиция в Даугавпилсской городской думе нового созыва?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии

Из ряда публикаций СМИ вчера стало известно о гибели девушки-подростка, которая спрыгнула с крыши 12 ... {1}

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

3. Ушли в мир иной...

4. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу

5. В Даугавпилсе был застрелен мужчина, второй – ранен

6. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Альтернативы» возглавляет экс-депутат Европарламента {1}

7. Как Лаймдота Украине счастья желала {20}

8. Автобусы и трамваи {150}

9. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {44}

10. Думы Риги и Даугавпилса подпишут меморандум о сотрудничестве

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {150}

Новости В мире | 12 июля 2017 | 12:36

В США предотвратили крупнейшую авиакатастрофу

Toronto Star

В Сан-Франциско предотвратили крупнейшую в истории авиакатастрофу, жертвами которой могли стать сотни человек.

Инцидент произошел еще в пятницу вечером, 7 июля 2017 года, уточняет Washington Post. Из-за ошибки пилота экипаж лайнера авиакомпании Air Canada, летевший из Торонто, при посадке направился на полосу, где своей очереди на взлет ждали четыре лайнера. При этом расстояние между садившимся самолетом и лайнерами на земле составляло менее сотни метров.

Благодаря бдительности диспетчера, немедленно давшего команду канадскому самолету, в котором находилось 140 человек, уйти на второй круг, удалось избежать крупнейшей катастрофы в истории авиации. "Airbus A320 с 135 пассажирами и пятью членами экипажа приземлился нормально без инцидентов", - заявил во вторник представитель Air Canada Питер Фицпатрик, добавив, что авиакомпания расследует инцидент.

О том, сколько пассажиров находилось в других лайнерах, не сообщается.

korrespondent.net

Добавить комментарий

 