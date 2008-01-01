В США предотвратили крупнейшую авиакатастрофу

Новости В мире | 12 июля 2017 | 12:36

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В Сан-Франциско предотвратили крупнейшую в истории авиакатастрофу, жертвами которой могли стать сотни человек.

Инцидент произошел еще в пятницу вечером, 7 июля 2017 года, уточняет Washington Post. Из-за ошибки пилота экипаж лайнера авиакомпании Air Canada, летевший из Торонто, при посадке направился на полосу, где своей очереди на взлет ждали четыре лайнера. При этом расстояние между садившимся самолетом и лайнерами на земле составляло менее сотни метров.

Благодаря бдительности диспетчера, немедленно давшего команду канадскому самолету, в котором находилось 140 человек, уйти на второй круг, удалось избежать крупнейшей катастрофы в истории авиации. "Airbus A320 с 135 пассажирами и пятью членами экипажа приземлился нормально без инцидентов", - заявил во вторник представитель Air Canada Питер Фицпатрик, добавив, что авиакомпания расследует инцидент.

О том, сколько пассажиров находилось в других лайнерах, не сообщается.

korrespondent.net