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Самым страшным врагом для вас сегодня будет скука. Справиться с ней будет непросто, но необходимо, ибо в противном случае она станет причиной массы неприятностей.
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Новости В мире | 12 июля 2017 | 12:36
В США предотвратили крупнейшую авиакатастрофу
В Сан-Франциско предотвратили крупнейшую в истории авиакатастрофу, жертвами которой могли стать сотни человек.
Инцидент произошел еще в пятницу вечером, 7 июля 2017 года, уточняет Washington Post. Из-за ошибки пилота экипаж лайнера авиакомпании Air Canada, летевший из Торонто, при посадке направился на полосу, где своей очереди на взлет ждали четыре лайнера. При этом расстояние между садившимся самолетом и лайнерами на земле составляло менее сотни метров.
Благодаря бдительности диспетчера, немедленно давшего команду канадскому самолету, в котором находилось 140 человек, уйти на второй круг, удалось избежать крупнейшей катастрофы в истории авиации. "Airbus A320 с 135 пассажирами и пятью членами экипажа приземлился нормально без инцидентов", - заявил во вторник представитель Air Canada Питер Фицпатрик, добавив, что авиакомпания расследует инцидент.
О том, сколько пассажиров находилось в других лайнерах, не сообщается.
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