Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 12 июля 2017 | 11:38

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На 11 июля 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 70 профессиям.

-Автослесарь;

-автоэлектрик;

-администратор гостиницы;

-ассистент радиолога;

-бетонщики;

-библиотекарь;

-водитель автовышки;

-водители грузовых автомобилей;

-водитель специализированного автомобиля;

-врачи;

-дворник;

-директор филиала (сфера торговли);

-жестянщик;

-инвентаризатор леса;

-инженер связи и телекоммуникаций;

-инспектор (PVD);

-комплектовщики;

-кондитер;

-консультант клиентов;

-кровельщики;

-кулинар;

-лаборант биомедицины;

-маркировщики изделий;

-маляр;

-массажист (работа в Калупе);

-медсёстры;

-менеджер текстового редактора;

-монтёр сигнализации;

-монтёр солнечных батарей (работа в Германии);

-мясник (работа в Приекуле, Лиепайский район);

-оператор-гибщик металла;

-оператор колл-центра;

-оператор ленточной пилы;

-оператор по производству пищевых продуктов (мясопереработка);

-оператор производства пиломатериалов;

-отделочники;

-охранники;

-оценщик леса;

-парикмахер;

-плиточник;

-плотники;

-повара;

-подсобники;

-почтальон;

-преподаватель немецкого языка;

-программист;

-продавец-консультант;

-продавец на рынок;

-продавцы розничной торговли;

-производитель мясопродуктов;

-психиатр;

-работник в цех;

-работник на склад

-руководитель проекта;

-сварщики;

-секретари;

-сиделка (работа в Калупе);

-слесарь/ автослесарь;

-специалист по маникюру;

-специалист по обслуживанию клиентов;

-специалист по продажам;

-специалист по техническому обслуживанию автомобилей;

-старший повар;

-стоматолог;

-строитель;

-техник лесоводства;

-техник-отделочник;

-уборщики;

-укладчик паркета;

-учитель истории и социальных наук (Земгальская средняя школа);

-учитель начального образования;

-учитель физкультуры (Земгальская средняя школа);

-учителя латышского языка;

-флорист;

-швеи;

-экскаваторщик;

-электромонтёры.

Информация о вакансиях:

Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls

Государственное агенство занятости приглашает безработных в июле 2017 года посетить компьютерные курсы:

– Подготовка CV и письма-заявки, использование портала вакансий (25.07.2017.) – 1 день

Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:

- не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;

- старше 30 лет;

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту.

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