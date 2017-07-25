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Нынче велика вероятность завести новых друзей. Будьте открыты в общении - это всегда высоко ценится.
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Новости Общество | 12 июля 2017 | 11:38
Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
На 11 июля 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 70 профессиям.
-Автослесарь;
-автоэлектрик;
-администратор гостиницы;
-ассистент радиолога;
-бетонщики;
-библиотекарь;
-водитель автовышки;
-водители грузовых автомобилей;
-водитель специализированного автомобиля;
-врачи;
-дворник;
-директор филиала (сфера торговли);
-жестянщик;
-инвентаризатор леса;
-инженер связи и телекоммуникаций;
-инспектор (PVD);
-комплектовщики;
-кондитер;
-консультант клиентов;
-кровельщики;
-кулинар;
-лаборант биомедицины;
-маркировщики изделий;
-маляр;
-массажист (работа в Калупе);
-медсёстры;
-менеджер текстового редактора;
-монтёр сигнализации;
-монтёр солнечных батарей (работа в Германии);
-мясник (работа в Приекуле, Лиепайский район);
-оператор-гибщик металла;
-оператор колл-центра;
-оператор ленточной пилы;
-оператор по производству пищевых продуктов (мясопереработка);
-оператор производства пиломатериалов;
-отделочники;
-охранники;
-оценщик леса;
-парикмахер;
-плиточник;
-плотники;
-повара;
-подсобники;
-почтальон;
-преподаватель немецкого языка;
-программист;
-продавец-консультант;
-продавец на рынок;
-продавцы розничной торговли;
-производитель мясопродуктов;
-психиатр;
-работник в цех;
-работник на склад
-руководитель проекта;
-сварщики;
-секретари;
-сиделка (работа в Калупе);
-слесарь/ автослесарь;
-специалист по маникюру;
-специалист по обслуживанию клиентов;
-специалист по продажам;
-специалист по техническому обслуживанию автомобилей;
-старший повар;
-стоматолог;
-строитель;
-техник лесоводства;
-техник-отделочник;
-уборщики;
-укладчик паркета;
-учитель истории и социальных наук (Земгальская средняя школа);
-учитель начального образования;
-учитель физкультуры (Земгальская средняя школа);
-учителя латышского языка;
-флорист;
-швеи;
-экскаваторщик;
-электромонтёры.
Информация о вакансиях:
Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561
www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls
Государственное агенство занятости приглашает безработных в июле 2017 года посетить компьютерные курсы:
– Подготовка CV и письма-заявки, использование портала вакансий (25.07.2017.) – 1 день
Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:
- не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;
- старше 30 лет;
Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту.
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