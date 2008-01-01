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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
18 мая
Международный день музеев
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Сегодняшний день для вас должен пройти под знаком любви и/или товарищества. У вас не будет нужды доказывать кому-либо свою преданность, все будет ясно и так. Жаль только, что такие дни случаются не очень часто.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 18 мая 2017 | 09:22
Произошло столкновение с трактором
16 мая 2017 года, в 13:27 в Аудриньской волости Резекненского края произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает Государственная полиция.
Водитель RENAULT MASTER – мужчина 1993 г.р. совершая обгон, не заметил трактор, который совершал маневр – поворот на лево. В результате чего произошло столкновение. В дорожно-транспортном происшествие пострадал водитель трактора – мужчина 1943 г.р.
В свою очередь, 17 мая в 6:10 в Малиновской волости Даугавпилсского края, мужчина 1962 г.р. управляя автомобилем MERCEDES BENZ, не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги. Медицинская помощь мужчине была оказана на месте.
D-fakti.lv
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