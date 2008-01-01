Произошло столкновение с трактором

Новости Происшествия | 18 мая 2017 | 09:22

Пресс-фото Пресс-фото

16 мая 2017 года, в 13:27 в Аудриньской волости Резекненского края произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает Государственная полиция.

Водитель RENAULT MASTER – мужчина 1993 г.р. совершая обгон, не заметил трактор, который совершал маневр – поворот на лево. В результате чего произошло столкновение. В дорожно-транспортном происшествие пострадал водитель трактора – мужчина 1943 г.р.

В свою очередь, 17 мая в 6:10 в Малиновской волости Даугавпилсского края, мужчина 1962 г.р. управляя автомобилем MERCEDES BENZ, не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги. Медицинская помощь мужчине была оказана на месте.

D-fakti.lv