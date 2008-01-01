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Новости Латвия | 18 мая 2017 | 09:20
В Резекне состоится международный фестиваль-конкурс
19 мая 2017 года в 13:00 в городском доме культуры состоится грандиозный концерт лучших детских танцевальных и вокальных коллективов Республики Беларусь (Витебская, Минская, Могилевская и Гродненская область) в рамках Международного фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества «ART-PANORAMA BALTIKA 2017».
Международный фестиваль «ART-PANORAMA BALTIKA 2017» в Резекне проходит уже в третий раз, и в этом году в Резекне приедет около восемьсот участников.
Фестиваль-конкурс проводится в нескольких направлениях: танцевальные номера, вокалисты, инструментальная музыка и живопись.
Всех участников будет оценивать компетентное международное жюри в составе которого будут как латвийские, так и белорусские и российские профессионалы.
Выступления танцевальных и вокальных коллективов в городском Доме культуры будут проведены как единый яркий и очень красочный концерт, посмотреть на которых приглашаются все желающие.
В свою очередь инструменталисты будут показывать свое умение в Доме культуры национальных обществ. Для юных художников будут организованы мастер-классы в Центре творческих услуг Восточной Латвии «Zeimuļs». Также в ЦТУВЛ «Zeimuļs» можно будет увидеть выставку работ юных художников из разных уголков Беларуси.
Все мероприятия Международного фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества «ART-PANORAMA BALTIKA 2017» бесплатны.
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