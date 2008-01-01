Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

18 мая

Международный день музеев

Именины:
Эрикс, Инесе, Инесис / Адриан, Варлаам, Иван

Гороскоп на день

Рыбы
19 февраля
- 20 марта

Проведите сегодняшний день на людях, не запирайтесь дома один на один с телевизором. Тем более, что там все равно ничего интересного нет.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
3 .. 5 C
Утро
9 .. 11 C
День
14 .. 16 C
Вечер
12 .. 14 C
Ветер
.. 2 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы пойдёте голосовать на муниципальных выборах 3 июня 2017 года?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Нашей партии» возглавляет депутат парламента

21 апреля 2017 года Даугавпилсская городская избирательная комиссия зарегистрировала список «Нашей п ...

2. Выборы-2017: в Даугавпилсе список партии «Едины для Латвии» возглавляет деловая женщина

3. Эдгар Вронский: кузнец счастья

4. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Альтернативы» возглавляет экс-депутат Европарламента

5. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

6. Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги

7. Автобусы и трамваи {146}

8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}

9. Кто поможет бездомному Антону? {3}

10. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {146}

 

Новости Латвия | 18 мая 2017 | 08:44

Четверг, 18 мая: тепло, ветер – слабый

D-fakti.lv

Во второй половине дня осадков не ожидается, будет переменная облачность.

Температура воздуха после полудня составит от 14 до 21 градуса тепла.

Ветер слабый, юго-западный.

Днем в столице потеплеет максимум до +18 градусов. Ветер слабый.

Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.

LSM

Добавить комментарий

 