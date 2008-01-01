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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
18 мая
Международный день музеев
Именины:
Эрикс, Инесе, Инесис / Адриан, Варлаам, Иван
Гороскоп на день
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Проведите сегодняшний день на людях, не запирайтесь дома один на один с телевизором. Тем более, что там все равно ничего интересного нет.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 18 мая 2017 | 08:44
Четверг, 18 мая: тепло, ветер – слабый
Во второй половине дня осадков не ожидается, будет переменная облачность.
Температура воздуха после полудня составит от 14 до 21 градуса тепла.
Ветер слабый, юго-западный.
Днем в столице потеплеет максимум до +18 градусов. Ветер слабый.
Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.
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