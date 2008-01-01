В Даугавпилсе высадился правительственный десант

Новости Политика | 17 мая 2017 | 23:23

Фото: И.Апейнане Фото: И.Апейнане

16 мая 2017 года в Даугавпилсском Университете состоялось выездное заседание Кабинета Министров Латвийской Республики. Правительство практикует такие выезды. К примеру, в прошлом году заседание прошло в Курземе, а следующее будет в Видземе. В этом же году выбор пал на Латгалию, которая сейчас празднует столетие Латгальского конгресса.

Повестка рабочего дня началась с приятного события. Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис (Союз зеленых и крестьян) наградил выдающихся даугавпилчан и жителей Даугавпилсского края почетными грамотами за их достижения и заслуги в различных областях. В числе награжденных - Ингуна Кокина (директор средней школы дизайна и искусства „Saules skola”), Анна Тениса (председатель правления АО „Latgales bekons”), Александр Иванов (председатель правления общества „Street spirti” и «Ielu vingrotāji”) и др. На заседании Кабмина под громкие аплодисменты г-н Кучинскис вручил почетную грамоту руководителю администрации Латгальского региона планирования Ивете Малине-Табуне.

Первым выступил председатель Даугавпилсской городской думы Янис Лачплесис (Латгальская партия) с докладом «Перспективы развития, проблемы и вызовы второго по величине города Латвии». Бытует мнение о Даугавпилсе как депрессивном городом, однако его мэр заверил, что это ошибочно. Даугавпилс - город перспектив, и с каждым днем он расцветает. Г-н Лачплесис не скрывает того, что существуют проблемы. Но статистика показывает, например, что количество учащихся в школах по сравнению с 2013 годом увеличилось на 8%, количество туристов, останавливающихся на ночь в Даугавпилсе, выросло вдвое. Янис Лачплесис рассказал, что город будет продолжать работу в трех направлениях: экономика, общество и природная среда. Девиз руководства города «Счастливый и образованный даугавпилчанин».

Далее Кабинет министров утвердил согласованные законопроекты. Каждый министр поведал о важных темах, связанных с развитием страны и отдельно Латгальского региона. Министр культуры Даце Мелнбарде (Национальное объединение) просила утвердить проект приказа о присвоении Даугавпилсской средней школе дизайна и искусства „Saules skola” статуса Центра компетенции профессионального образования. С 1 сентября 2017 года учебное заведение приобретет новый статус. Именно эта художественная школа разработала программы увеличения численности учащихся, реализуя 13 учебных программ, в планах - старт новой программы «Дизайн мультимедиа».

На заседании Кабмина прозвучало 15 информативных сообщений. О внедрении новой модели финансирования высшего образования и модернизация управления высшим образованием, о развитии Даугавпилсского университета говорили министр образования Карлис Шадурскис (Единство), руководитель департамента высшего образования, науки и инноваций Агрита Киопа, ректор ДУ Арвид Баршевский. Министр юстиций Дзинтар Раснач (Национальное объединение) поведал целях и результатах территориальной реформы судов в Латгалии и др..

В пресс-конференции, в которой участвовали премьер-министр М.Кучинскис, министр экономики Арвилс Ашераденс (Единство), министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс (Национальное объединение) и мэр Даугавпилса Я.Лачплесис, у журналистов была возможность задать любой интересующий общество вопрос.

Следующее выездное заседание Кабинета министров ЛР запланировано в Видземе.



Ирина Апейнане, магистрант Даугавпилсского университета