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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня вам стоит слегка умерить гордыню. Демонстрация легкого смирения иногда идет делам на пользу. Заодно и парочку конфликтов разрешите.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 17 мая 2017 | 12:39
В Даугавпилсе найдена девушка, поющая на языке дельфинов
12 мая 2017 года в Даугавпилсе прошел кастинг шоу талантов X Faktors, собравший десятки уникальных певцов, желающих прославиться и получить бесценный опыт участия в масштабном проекте. В отборе принял участие и музыкант из Литвы. Самым необычным стало выступление девушки, знающей язык дельфинов.
В пятницу X Faktors гостил в Даугавпилсе, где члены жюри проводили кастинг среди местного населения. Десятки желающих исполнили песни на английском, латышском и других языках.
Среди кандидатов на участие в масштабном шоу были и необычные люди, например, девушка, которая умеет петь на языке дельфинов.
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