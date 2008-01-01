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Сегодня вам стоит слегка умерить гордыню. Демонстрация легкого смирения иногда идет делам на пользу. Заодно и парочку конфликтов разрешите.

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Новости Общество | 17 мая 2017 | 12:39

В Даугавпилсе найдена девушка, поющая на языке дельфинов

Пресс-фото ТV3

12 мая 2017 года в Даугавпилсе прошел кастинг шоу талантов X Faktors, собравший десятки уникальных певцов, желающих прославиться и получить бесценный опыт участия в масштабном проекте. В отборе принял участие и музыкант из Литвы. Самым необычным стало выступление девушки, знающей язык дельфинов.

В пятницу X Faktors гостил в Даугавпилсе, где члены жюри проводили кастинг среди местного населения. Десятки желающих исполнили песни на английском, латышском и других языках.

Среди кандидатов на участие в масштабном шоу были и необычные люди, например, девушка, которая умеет петь на языке дельфинов.

TVNET

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