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Новости В мире | 17 мая 2017 | 12:31

Определились все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею

AFP

В ночь на среду определились все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею, проходящего в Париже и Кельне, передает РИА «Новости». Последнюю путевку в четвертьфинал завоевала Германия. Сборная России, уступившая первое место в группе США, в первом матче на вылет встретится с Чехией.

Групповой этап турнира завершился матчем сборных команд Латвии и Германии. Хозяева в Кельне одержали верх по буллитам. При этом сравнять счет в основное время им удалось за 33 секунды до конца третьего периода. Теперь в четвертьфинале немцам предстоит поединок с представителями Канады, занявшими первое место в группе В.

Российские хоккеисты во вторник уступили сборной США со счетом 3:5, заняв второе место в группе А. В этом матче американцы отыгрывались трижды.

Первым соперником россиян в плей-офф станет сборная Чехии. Матч пройдет в Париже.

Американцы в четвертьфинале сыграют с командой Финляндии.
Сборной Швеции предстоит поединок со швейцарцами.

TVNET

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