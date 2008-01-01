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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Новости В мире | 17 мая 2017 | 12:31
Определились все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею
В ночь на среду определились все участники плей-офф чемпионата мира по хоккею, проходящего в Париже и Кельне, передает РИА «Новости». Последнюю путевку в четвертьфинал завоевала Германия. Сборная России, уступившая первое место в группе США, в первом матче на вылет встретится с Чехией.
Групповой этап турнира завершился матчем сборных команд Латвии и Германии. Хозяева в Кельне одержали верх по буллитам. При этом сравнять счет в основное время им удалось за 33 секунды до конца третьего периода. Теперь в четвертьфинале немцам предстоит поединок с представителями Канады, занявшими первое место в группе В.
Российские хоккеисты во вторник уступили сборной США со счетом 3:5, заняв второе место в группе А. В этом матче американцы отыгрывались трижды.
Первым соперником россиян в плей-офф станет сборная Чехии. Матч пройдет в Париже.
Американцы в четвертьфинале сыграют с командой Финляндии.
Сборной Швеции предстоит поединок со швейцарцами.
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