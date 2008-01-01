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Новости Общество | 17 мая 2017 | 11:55
Состоялась поездка по обмену опытом в сфере туризма
В начале активного туристического сезона, 11 мая 2017 года, Центр туристический информации (ЦТИ) Краславского края в сотрудничестве с предпринимателями сферы туризма Краславского, Аглонского и Дагдского краев организовал поездку по обмену опытом, чтобы ознакомиться с новыми предложениями домов выходного дня и туристических объектов Краславского края, а также чтобы посетить и осмотреть туристические достопримечательности Дагдского и Аглонского краев.
В поездке приняли участие более 65 человек, в том числе жители и предприниматели сферы туризма Краславского края, а также участники из соседних краев - Даугавпилсского, Риебиньского, Прейльского, Аглонского, Вилянского и Варкавского.
Уже пятый год ЦТИ Краславского края организует поездки по обмену опытом и посещает новые и уже открытые туристические объекты.
Радует тот факт, что с каждым годом число желающих увидеть и ознакомиться с туристическим предложением растет, к краславчанам активно присоединяются представители других краев. Отрадно, что в нашем крае появляются новые туристические предложения, и организация таких поездок - это прекрасная возможность ознакомить с этими объектами как наших земляков и предпринимателей сферы туризма, так и гостей и заинтересованных лиц из соседних краев. Работая в туристической отрасли, безусловно, надо знать о предложении соседних туристических предприятий и объектов, так как часто туристы об этом спрашивают. Участие в поездке - это хорошая возможность на месте познакомиться с работающими в туристической отрасли людьми – специалистами и предпринимателями сферы туризма, чтобы иметь возможность в дальнейшем успешно сотрудничать и популяризировать друг друга. Мне очень не нравится слово «конкуренция». Нет двух гостевых домов или туристических объектов с одинаковым предложением. У каждого туристического предприятия есть своя специфика, своя «изюминка». Мне очень нравится, когда предприниматели сферы туризма сотрудничают, ведь они своими разными предложениями дополняют друг друга и создают более качественный и разнообразный туристический продукт.
Наша первая остановка была в доме выходного дня «Туяс», который находится примерно в 3 км от Краславы. В настоящее время проводятся последние работы по благоустройству территории, в ближайшее время на дороге будет установлен рекламный баннер с предложением и контактной информацией предприятия. Это отличное место, где можно отдохнуть от повседневной суеты и приятно провести время в кругу друзей. На первом этаже дома есть помещение для отдыха (с посудой), которое может использоваться для банкетов (до 25 человек), а также есть баня с душем и туалетом. На втором этаже дома могут разместиться 8 человек. Рядом находится «черная» баня и открытая бочка с подогревом, а также деревянный навес для торжеств (до 60 человек). На заказ хозяева предлагают шашлык из свинины, а также помощь в организации накрытия столов.
Адрес: Аугсткалне, Удришская волость, Краславский край, тел. 25454190, everita19@inbox.lv
Дальше мы отправились в мастерскую изделий из дерева Юриса Кокина, которая находится в Комбульской волости. В прошлом году в мастерской проходили ремонтные работы, поэтому было интересно посетить помещения после полного завершения ремонта и увидеть конечный результат. После посещения этого объекта с уверенностью можно сказать, что хозяева вложили в него не только огромный труд, но и всю свою душу. Юрис признается: «Я могу почти без перерыва стоять у токарного станка и работать с деревом по 12 часов, потому что эта работа мне нравится!» Помещения разделены на 2 части: в первой находится мастерская, где изготавливаются изделия из дерева, а во второй расположен сувенирный магазин. Это отличное место, где в Краславском крае можно купить качественные изделия из дерева: различную деревянную посуду, игрушки, брелоки, подсвечники, шкатулки, коробочки и много других красивых изделий.
Адрес: ул. Сколас 24, Комбульская волость, тел. 29906466, www.woodcraft.lv
Далее мы отправились в Аглонский край, чтобы ознакомиться с некоторыми туристическими объектами этого края. Первая остановка в Аглонском крае была в сельском доме «Упените». Это семейное предприятие, хозяйка которого Инесе Сурвило гордится тем, что здесь работают только члены семьи. Дом уже 13 лет работает в сети Латгальского кулинарного наследия и предлагает блюда, приготовленные из натуральных, произведенных в хозяйстве продуктов питания. Это излюбленное место для проведения свадеб, банкетов, семинаров и других торжеств. Гостям предлагается завтрак (до 30 человек), баня «по-черному», прокат лодок, рыбалка.
Адрес: ул. Тартакас 7, Аглона, тел. 26312465
Следующая остановка была рядом – в сельском доме «Салмини». В одной части дома живут сами хозяева, а другую часть дома, 8 спальных мест, они предлагают туристам. Окрестности в настоящее время благоустраиваются, вырыт пруд, где можно поймать крупных карпов. Рядом с домом располагается баня, которая находится в красивой березовой роще. Во дворе дома находится домик, где живут голуби, а чуть дальше можно поиграть с чудесными кроликами.
Адрес: ул. Тартакас 1, Аглона, тел. 29419522.
Дальше мы отправились на новый объект для посещений – «Олений сад». Хозяйство предлагает осмотр 22 оленей, которые пасутся в загонах. Наша компания была довольно большой, поэтому, к сожалению, олени испугались, и у нас была возможность наблюдать за ними только издалека.
Адрес: «Лиелас клявас», Секля Даукшти, Аглонский край, тел. 29642100.
Обедом, состоящим из блюд Латгальского кулинарного наследия, и чудесным музыкальным представлением в исполнении Дайниса Платациса нас встретил музей «Андрупенское сельское подворье». Музей уже 13 лет работает в сети Латгальского кулинарного наследия, и это одна из главных достопримечательностей сферы туризма Латгалии. Гостеприимные хозяйки, вкусные блюда кулинарного наследия, свежеиспеченный хлеб и домашнее масло, латгальские песни... Несомненно, все это еще долго останется в нашей памяти!
Адрес: Андрупене, Дагдский край, тел. 26458876.
Следующая остановка была предусмотрена на базе отдыха «Обителя», которая находится на берегу реки Нарута. База отдыха предлагает размещение на ночлег (38 человек), сауну с бассейном, открытую бочку с подогревом, банкетный зал, аренду лодок. Во время отдыха можно поиграть в настольный теннис или новус. Имеется стадион с особым покрытием, подходящим для профессиональных тренировок зимой и летом.
Адрес: Андзельская волость, Дагдский край, тел. 29152078.
Затем мы отправились на экскурсию в Яундомское поместье, построенное в начале 19-го века. Эта усадьба расположена на территории национального парка Разнас. В главном здании Яундомского поместья открыт Центр образования среды и зал экспозиции. Здесь находится одна из крупнейших в Латвии коллекций муляжей пресноводных рыб, обеспечивается аренда помещений для проведения конференций и различных мероприятий. По предварительному заказу – дегустация ухи.
Адрес: Эзерниекская волость, Дагдский край, тел. 22403939
Следующая новинка Краславского края - дом выходного дня «Балткалнес» на берегу реки Индрица. Это место для тех, кто хочет полностью отдохнуть от цивилизации, в доме нет электричества, зато вокруг покой и тишина... Окрестная природа создает невероятные ощущения, дает спокойствие и релаксацию, что позволяет желающим убежать подальше от повседневной суеты и суматохи. Недалеко от дома есть «черная» баня.
Адрес: Ляксы, Скайстская волость, Краславский край, тел. 29419522.
Затем мы посетили новый хутор для отдыха «Либиеши», который также находится в Скайстской волости. Гостям предлагают 3 домика-кемпинга с 3 спальными местами в каждом. В домах есть кухня с посудой, холодильник, микроволновая печь, WC с душем. Проживая на месте, есть возможность приобрести продукцию окрестных хозяйств – яйца, молоко, овощи. Расстояние до озер Дридзис и Сиверс немногим более 1 км.
Адрес: Луни, Скайстская волость, Краславский край, тел. 28198012.
Последняя остановка была в доме выходного дня «Оазе» на берегу озера Скайстас (11 км от Краславы). На первом этаже дома находится баня, на втором этаже – комнаты для отдыха с балконом (9 спальных мест). Это хорошее место для отдыха небольших групп, которые хотят отдохнуть на природе. Есть возможность арендовать 5 велосипедов, лодки.
Адрес: Скайстская волость, Краславский край, тел. 26111983
От имени ЦТИ Краславского края хочу поблагодарить всех участников поездки и приветливых хозяев за радушный прием. Мы вместе начали туристический сезон 2017 года с положительных эмоций и очень рады тому, что у нас так много красивых мест, которыми можно наслаждаться самим и вместе с гостями.
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