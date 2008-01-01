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Новости В мире | 17 мая 2017 | 11:53

Начинается Каннский фестиваль

Пресс-фото

Во Франции с 17 по 28 мая 2017 года пройдет 70-й Каннский международный кинофестиваль.

В этом году фестиваль станет юбилейным и отметит 70-ю годовщину. Уже известно, что среди членов жюри ожидаются Джессика Честейн, Уилл Смит и Паоло Соррентино, возглавит его Педро Альмодовар. Актриса Ума Турман будет судить картины, представленные в программе "Новый взгляд", а ведущей церемоний открытия и закрытия станет Моника Белуччи.

В этом году в основную конкурсную программу фестиваля включены 19 лент.

Кстати, одно из главных отличий фестиваля в этом году - полное отсутствие крупных проектов голливудских студий. В Канны, например, не приедут ни пятые "Пираты Карибского моря", ни "Чужой: Завет".

hellomagazine.com

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