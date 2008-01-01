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Автобусы и трамваи

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Новости Общество | 17 мая 2017 | 11:11

Свои двери открыла туристическое агентство “Latgolys Tūrs”

visitdaugavpils.lv

С началом открытия нового туристического сезона, в Даугавпилсе свои двери распахнуло туристическое агентство“Latgolys Tūrs”. Деятельность агентства основана на позиционирование туризма по Латгалии, на туристическом рынке.

На логотипе агентства отображена Латгальская сущность: Латгалия это земля голубых озер, красивых рассветов и закатов.

Туристическая агентура предлагает следующие услуги:

Организация экскурсий в Даугавпилсе и Латгалии;
Составление маршрутов, основываясь на пожелания клиента;
Услуги гида и групп сопровождения;
Организация различных туристический мероприятий.

Богатство Латгалии - это ее культурное и историческое наследие. Почувствуйте Латгалию!

Подробная информация по телефону (+371) 27071781 или пишите на эл. почту latgolystur@gmail.com
 

D-fakti.lv

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