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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 17 мая 2017 | 11:11
Свои двери открыла туристическое агентство “Latgolys Tūrs”
С началом открытия нового туристического сезона, в Даугавпилсе свои двери распахнуло туристическое агентство“Latgolys Tūrs”. Деятельность агентства основана на позиционирование туризма по Латгалии, на туристическом рынке.
На логотипе агентства отображена Латгальская сущность: Латгалия это земля голубых озер, красивых рассветов и закатов.
Туристическая агентура предлагает следующие услуги:
Организация экскурсий в Даугавпилсе и Латгалии;
Составление маршрутов, основываясь на пожелания клиента;
Услуги гида и групп сопровождения;
Организация различных туристический мероприятий.
Богатство Латгалии - это ее культурное и историческое наследие. Почувствуйте Латгалию!
Подробная информация по телефону (+371) 27071781 или пишите на эл. почту latgolystur@gmail.com
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