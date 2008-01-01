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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 17 мая 2017 | 10:48
“Daugavpils satiksme” в Ночь музеев обеспечит дополнительные рейсы общественного транспорта
Связи с мероприятием «Ночь музеев 2017» в Даугавпилсе, “Daugavpils satiksme” обеспечит дополнительные рейсы общественного транспорта.
Трамваи:
20 – 21 мая, трамваем номер 3 организуют дополнительные рейсы и продлят время курсирования до 01:00. Отправление трамвая с остановки „Cietoksnis” в: 21:40; 22:30; 22:55; 23:20; 23:45; 00:10; 00:35; 01:00 (все дополнительные рейсы будут курсировать через конечную остановку „Butļerova iela”).
Автобусы:
1) отправление автобуса номер 13A с остановки „Rotko Centrs”: 20 мая в 22:40; 23:20 и 21 мая в 00:10;
2) отправление автобуса номер 12 с остановки„Autoosta”: 21 мая в 00:30;
3) отправление автобуса номер 17А с остановки„Autoosta”: 21 мая в 00:30;
4) отправление автобуса номер 4 с остановки„Autoosta”: 21 мая в 00:30.
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