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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 17 мая 2017 | 10:18
В Даугавпилсе началось производство «домов на колёсах»
Коллектив работающего в Даугавпилсе предприятия немецкой компании “Zieglera mašinbūve” отметил событие, к которому готовился не один год: запуск в серийное производство нового эксклюзивного продукта. Им стал созданный на базе “Mercedes Unimog 4023” автомобиль класса «люкс» “Ziegler Adventure” или «дом на колёсах» с повышенным уровнем комфорта.
По словам руководителей предприятия, создание такой машины было давней мечтой владельца компании Мартина Циглера. Осуществить задуманное ему удалось только после того, как возникла уверенность в том, что машиностроение в Латвии достигло необходимого качественного уровня, а опыт даугавпилсского предприятия позволил включиться в проект.
В Германии специалисты нашего предприятия учились собирать прототип жилого дома на колёсах, а второй, уже серийный модуль монтировали сами, без немецких партнёров, поэтому на все 100% он является местным, латвийским продуктом даугавпилсского производства. Признаются, что самым сложным было претворить идею в жизнь, создать всё с нуля своими руками.
Транспортное средство оснащено солнечными батареями и всем необходимым для проживания в автономном режиме. Без подзарядки аккумулятора, пополнения запасов воды и топлива в нём можно две-три недели жить практически в любых природных и погодных условиях. Комплектация зависит от запросов конкретных клиентов. На данном этапе в новое производство вложено около 500 000 евро, созданы дополнительные рабочие места. Этот модуль отправляется в Германию на «свадьбу», так специалисты называют его соединение с шасси, а в середине июня предстанет на специализированной выставке. Недостатка в заказах нет: они поступают из Китая, Канады, США и стран Европы. Уже сегодня можно сказать, что даугавпилсское предприятия способно выпускать высококачественную и конкурентоспособную продукцию.
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