Школе Саулес присвоен статус Центра компетенции профессионального образования

Новости Культура | 17 мая 2017 | 10:10

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Такое решение было принято 16 мая 2017 года на выездном заседании Кабинета министров в Даугавпилсе. В декабре 2016 года Даугавпилсская средняя школа дизайна и искусства “Saules skola” направила министерству культуры Латвии просьбу присвоить образовательному учреждению статус Центра компетенции. Была проведена оценка соответствия средней школы необходимым критериям, и теперь принято положительное решение.

Даугавпилсская средняя школа дизайна и искусства отвечает всем критериям: количество учащихся, успеваемость, возможности дальнейшего образования, выполнение функций методического центра, сотрудничество с работодателями и пр.

Статус Центра компетенции профессионального образования позволит школе Саулес развиваться, привлекать средства ЕС на финансирование проектов, в том числе масштабных строительных проектов, которые учреждение планирует реализовать.

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской думы