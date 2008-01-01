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Новости Общество | 17 мая 2017 | 09:42

Марис Кучинскис вручил даугавпилчанам награды Кабинета министров

Daugavpils.lv

16 мая 2017 года премьер-министр Латвии Марис Кучинскис вручил нескольким даугавпилчанам награды Кабинета министров.

Благодарственными грамотами Президента министров награждены: директор Даугавпилсской школы дизайна и искусства Ингуна Кокина за многолетний вклад в формирование культурной среды Даугавпилса, развитие архитектуры и строительства и воспитание творческого поколения, председатель Правления АО «Латгалес пиенс» Паулис Онскулис за вклад в развитие народного хозяйства региона и популяризацию имени Латгалии, председатель Совета негосударственных общественных организаций «Варавиксне» Алла Овчарова за значительный вклад в улучшение качества жизни сеньоров и способствование диалога между поколениями, председатель Правления обществ «Уличные гимнасты» и «Street spirit» Александр Иванов за популяризацию здорового образа жизни и активное участие в общественной жизни Даугавпилса.

По инициативе Даугавпилсской думы к награде была представлены управляющая Латгальской специальной экономической зоной Латгальского региона планирования Ивета Малина-Табуне. Ей Кабинет министров присвоил грамоту Признания за значительный вклад в способствование развитию Латгальского региона.

Благодарственные грамоты Президент министров вручил также самым активным и трудолюбивым жителям Даугвпилсского края.

daugavpils.lv

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