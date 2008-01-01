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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 17 мая 2017 | 09:17
Заключен договор о сотрудничестве с Краславой
16 мая 2017 года в помещении Даугавпилсского университета председатель Даугавпилсской городской думы Янис Лачплесис и председатель Краславской краевой думы Гунарс Упениекс подписали договор о сотрудничестве.
В настоящее время оба самоуправления успешно сотрудничают в сфере медицины. Партнёрские отношения сложились между Краславской и Даугавпилсской больницами, Даугавпилсский автобусный парк обеспечивает перевозку пассажиров в Краславе, начинается сотрудничество и по проектам ЕС. В связи с этим решено заключить договор, чтобы так же развивать совместную деятельность в других областях: способствовании предпринимательской деятельности, культуре, туризме, образовании и спорте. Договор будет иметь силу до 16 мая 2022 года.
Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской думы
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