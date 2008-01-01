Пожарные приглашают в гости

Новости Латвия | 17 мая 2017 | 09:51

ГПСС ГПСС

17 мая, в день, когда служба пожаротушения в Латвии отпразднует свой 152-ой день рождения, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) проведет день открытых дверей.

С 10:00 до 19:00 пожарные ждут в гости всех заинтересованных.

17 мая предоставляется уникальная возможность познакомиться с ежедневным бытом пожарных спасателей, осмотреть специальную технику, на себе ощутить, сколько весит инвентарь пожарного, надеть боевую форму и получить ответы на все интересующие вопросы.

Пожарные не будут возражать против совместных фотосессий и против съемки техники и спецсредств ГПСС. Так что военная дисциплина и секретность уступят место абсолютному гостеприимству. В гости приглашаются и дети, и взрослые.

rezekneszinas.lv