Среда, 17 мая: к вечеру на западе страны пойдет дождь

Новости Латвия | 17 мая 2017 | 08:43

D-fakti.lv D-fakti.lv

С утра небо начнет затягиваться облаками. Ближе к вечеру в западных районах страны начнется дождь.

Осадки будут на протяжении следующей ночи.

После полудня столбик термометра будет на отметке от +13 до +17 градусов.

Днем воздух столицы прогреется максимально до +15 градусов. Ветер весь день будет умеренным.

Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.

LSM