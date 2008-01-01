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Новости Латвия | 17 мая 2017 | 08:43

Среда, 17 мая: к вечеру на западе страны пойдет дождь

D-fakti.lv

С утра небо начнет затягиваться облаками. Ближе к вечеру в западных районах страны начнется дождь.

Осадки будут на протяжении следующей ночи.

После полудня столбик термометра будет на отметке от +13 до +17 градусов.

Днем воздух столицы прогреется максимально до +15 градусов. Ветер весь день будет умеренным.

Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.

LSM

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