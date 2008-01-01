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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
17 мая
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Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 17 мая 2017 | 08:43
Среда, 17 мая: к вечеру на западе страны пойдет дождь
С утра небо начнет затягиваться облаками. Ближе к вечеру в западных районах страны начнется дождь.
Осадки будут на протяжении следующей ночи.
После полудня столбик термометра будет на отметке от +13 до +17 градусов.
Днем воздух столицы прогреется максимально до +15 градусов. Ветер весь день будет умеренным.
Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.
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