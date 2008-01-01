Представлено видение реки глазами художников четырех стран

Новости Латвия | 16 мая 2017 | 12:32

Юрис Рога Юрис Рога

12 мая 2017 года в Краславском историческом и художественном музее была торжественно открыта выставка «Река», на которой представлено 20 картин художников стран Балтии и Белоруссии.

Инициатором, куратором и организатором этой международной выставки является латвийская художница Агния Германе, а свои работы для этого проекта создавали профессиональные художники – Гиедре Ришкуте (Литва), Агния Германе (Латвия), Антанас Обцарскас (Литва), Пеетер Кросман (Эстония), Виктория Крупская (Белоруссия), Виктор Николаев (Белоруссия), Наталья Демшова (Белоруссия) и Леонид Медведский (Белоруссия).

Соответствующее настроение на мероприятии обеспечил известный латгальский мастер по изготовлению музыкальных инструментов и музыкант Александр Майерс. Директор музея Валдемарс Гекиш поздравил всех присутствующих с открытием международной выставки, которых в нашем музее еще не было. Он подчеркнул, что в нашем крае есть много художников, поэтому в конце 80-х и начале 90-х годов музей начал проводить традиционные осенние выставки, в которых обычно участвует около трех десятков художников. Но выставка такого высокого международного уровня в музее организована впервые. Присутствующим гостям и авторам работ - художникам Агнии Германе, Виктории Крупской и Виктору Николаеву – В. Гекиш вручил цветы и подарил каталог работ Валентина Злидниса.

Педагог Краславской художественной школы Майя Шульга выразила радость в связи с тем, что у жителей нашего города появилась возможность увидеть масштабную выставку современного искусства: «В Краславском крае много художников, но не у всех есть возможность съездить, например, в Ригу или в Даугавпилс и посмотреть на современные произведения искусства. Спасибо художникам, большая благодарность нашему музею, предоставившему нам такую возможность и нашедшему людей, которые хотят выставить у нас свои работы».

Виктор Николаев: «Тема у всех работ на выставке одна, но художники создавали свои работы в разных странах, и сегодня все они собраны в одном зале. У нас есть возможность увидеть свои картины среди других произведений искусства. Мне всегда нравилось отношение жителей Латвии к реке, людям, которые живут на ее берегах, а также самородки, которые здесь есть и которыми вы гордитесь. Спасибо за приятную встречу!»

kraslavasvestis.lv