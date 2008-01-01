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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня в теплом семейном кругу вам будут тщательно промывать мозги на морально-этические темы. Избежать этого не удастся, но сократить удовольствие можно. Не спорьте.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 16 мая 2017 | 12:25
В Даугавпилсе произошло три дорожно – транспортных происшествия
В начале недели, в Даугавпилсе произошло три дорожно – транспортных происшествия, во всех есть пострадавшие, сообщает Государственная полиция.
15 мая 2017 года в 09:02, в Даугавпилсе, на улице 18 Ноября, мужчина 1991 г.р., управляя автомобилем VW, нарушил безопасную дистанцию. В результате чего столкнулся с автомобилем MERSEDES BENZ, которым управляла женщина 1984 г.р. и автомобилем VW, которым управлял мужчина 1956 г.р. В аварии пострадала водитель MERSEDES BENZ и водитель VW – мужчина 1956 г.р., оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение.
В тот же день в 16:49 в Даугавпилсе, на перекрестке улиц Шуню и Ликснас, женщина 1951 г.р., управляя автомобилем VW, не посмотрела по сторонам чтобы убедится не едут ли мимо главной другие автомобили, там самом вызвала столкновение с автомобилем PEUGEOT, которым управлял мужчина 1987 г.р. В аварии пострадала пассажирка автомобиля PEUGEOT – женщина 1987 г.р, которая обратилась за помощью в медицинское учреждение.
В свою очередь, в 19:29 на перекрестке улиц Лиепаяс и 18 Ноября, мужчина 1987 г.р., управляя автомобилем ŠKODA, проигнорировал знак «Уступи дорогу», в результате чего на перекрестке столкнулся с автомобилем TOYOTA, движущемся по главной дороге, после чего врезался в стоящий автомобиль. В аварии пострадал водитель автомобиля VW – мужчина 1971 г.р., которому на месте была оказана медицинская помощь. Так же пострадал пассажир автомобиля TOYOTA – женщина 1959 г.р., которая была доставлена в медицинское учреждение.
D-fakti.lv
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