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Новости В мире | 16 мая 2017 | 11:20
Макрон и Меркель договорились о реформировании Евросоюза
Новые власти Франции после победы на президентских выборах Эмманюэля Макрона начнут работу над реформированием Евросоюза совместно со своими немецкими коллегами. Ожидается, что уже в ближайшее время будет создана карта по проведению реформ внутри европейского пространства. Было решено на совместной пресс-конференции в Берлине 15 мая 2017 года.
"Мы можем вместе с нашими командами работать над проектом карты для Евросоюза и зоны евро", — объявил Макрон по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине (цитата по Reuters). Он подчеркнул, что Франция хочет поддерживать с Германией "не отношения противостояния или шантажа", а связи, построенные на доверии, что обеспечит рост не только двух стран, но и всей Европы.
Меркель, в свою очередь, заявила о том, что Германия и Франция намерены придать новую динамику двустороннему сотрудничеству в рамках совместной работы над европейскими внутренними темами, включая поддержку еврозоны и политику в области коллективной безопасности.
"Во-первых, это актуальные европейские темы, которые мы хотим совместно обработать, это новые инициативы о работодателях, это новая европейская система предоставления убежища, это, конечно, взаимность в торговых отношениях, все это связано с созданием и гарантированием рабочих мест в наших странах. Это, конечно, имеет для людей, которые не имеют работы в Германии и прежде всего во Франции, центральное значение", — пояснила Меркель (цитата по РИА "Новости").
По ее словам, они с Макроном "договорились о новом развитии двусторонних отношений". Она отметила, что в июле пройдет заседание немецко-французского совета министров после парламентских выборов во Франции, на котором будут представлены двусторонние проекты. "Мы договорились, что составим, хотим составить дорожную карту для среднесрочной перспективы ЕС", — пояснила Меркель.
Речь идет о том, "как мы можем усилить существующую еврозону, сделать ее более кризисоустойчивой", например, за "счет немецко-французских проектов в области налогообложения", добавила Меркель.
"Я считаю, что европейская политика в области безопасности, европейская… внешняя политика могут стать важными ступенями для более зримой, сильной Европы. Я горячо поддерживаю усилия, направленные на отход от бюрократии, мы слишком медлительны во многих решениях и поэтому не слишком мощны в глазах людей", — признала канцлер Германии.
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