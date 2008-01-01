Неделя здоровья приближается

Новости Общество | 16 мая 2017 | 11:23

Daugavpils.lv Daugavpils.lv

“Латвийская Неделя здоровья” или “Move Week” это мероприятие Европейского масштаба, цель которого популяризовать здоровый образ жизни и привлечь как можно больше людей к спортивным и физическим мероприятиям. В Даугавпилсе Неделя здоровья пройдет с 29 мая по 4 июня 2017 года.

В этом году, на протяжении недели в городе пройдет примерно 70 мероприятий, из них которые 29 публичных.

Приглашаем посетить мероприятие уже сейчас!

В Даугавпилсе Неделя здоровья начнется уже 19 мая в Парке Дубровина с Зумба Фитнесс клубом, под руководством Светланы Лонски. Зумба фитнесс приглашает детей на Зумба кидс, который состоится 19 и 26 мая в 17:30. Так же, после детской зумбы принять участие смогут все желающие в 18:10.

Подготовится к Неделе здоровья, можно будет в Латгальской Центральной Библиотеке. Все желающие приглашаются на открытие выставки „Sportosim ar prieku”, выставка продлится с 22 мая по 6 июня.

Дневной центр „Saskarsme” приглашает горожан посетить занятие сертифицированного тренера и ознакомиться с упражнениями для улучшения здоровья. Занятие пройдет 23 мая в 11:00, в Дневном центре „Saskarsme” по улице Лиепаяс 4.

Даугавпилсский филиал Латвийского Красного Креста приглашает горожан на бесплатную консультацию „Sirds veselības nedēļa”. Во время консультации будет возможность узнать свой индекс массы тела, кровяное давление и многое другое. Консультацию посетить можно будет с 31 мая по 2 июня, в период времени с 9:00 до 12:00 по улице Kr.Valdemāra 13.

На протяжении недели, с 29 мая по 4 июня, будет проходить фото конкурс – «Спортивный Даугавпилс». Сфотографируй себя, свою семью или коллег за занятием спорта и публикуй фото в Инстаграме или на Фейсбуке с хэштегом #moveweekdaugavpils2017.

Программа мероприятий



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