На Новом Строении будет прекращена подача горячей воды

Новости Общество | 16 мая 2017 | 10:09

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В связи с гидравлической проверкой теплосетей и плановым ремонтам с 22 мая 2017 года 00:00 до 26 мая 16:00 будет прекращена подача горячей воды, для жителей жилых домов по улице Шаура, Смилшу, Ятниеку, Атмата, Валкас и микрорайона Новостройка.

Администрация AS „Daugavpils Siltumtīkli” приносит жителям свои извинения за предоставленные неудобства.

D-fakti.lv