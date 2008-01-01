Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Новости Общество | 16 мая 2017 | 10:09
На Новом Строении будет прекращена подача горячей воды
В связи с гидравлической проверкой теплосетей и плановым ремонтам с 22 мая 2017 года 00:00 до 26 мая 16:00 будет прекращена подача горячей воды, для жителей жилых домов по улице Шаура, Смилшу, Ятниеку, Атмата, Валкас и микрорайона Новостройка.
Администрация AS „Daugavpils Siltumtīkli” приносит жителям свои извинения за предоставленные неудобства.
D-fakti.lv
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