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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 16 мая 2017 | 10:09
Первым из министров в Даугавпилс прибыл Янис Рейрс
Сегодня, 16 мая 2017 года, в Даугавпилсе проходит выездное заседание Кабинета Министров. Уже в понедельник первым прибыл в город министр благосостояния Янис Рейрс.
Во время встречи с председателем Даугавпилсской городской думы Янисом Лачплесисом говорили о проблемах, связанных с социальной защитой населения. По мнению министра, самоуправление Даугавпилса делает очень много в этом направления, поддерживая и семьи с детьми, и пенсионеров, и инвалидов. Поднимался и вопрос о дальнейшей работе центра социального ухода «Калкуны». Министр заверил, что работа центра находится под постоянным контролем, условия для пациентов будут и в дальнейшем улучшаться.
В Центральном парке возле детской площадки состоялась встреча министра с общественными организациями, поддерживающими семьи с детьми. "Saulesstariņi" и "Laimīgi bērni" проводят и занятия для будущих мамочек, готовят детей к детскому саду, организуют различные интересные мероприятия. Министр поздравил всех с Международным днем семьи. Он сказал, что считает одной из главных задач поддержку семьи. Только тогда, когда человек счастлив в семье, он гармонично ощущает себя и в обществе, подчеркнул Янис Рейрс. От имени министерства он подарил общественным организациям детские книги.
Отдел общественных отношений и маркетинга городской думы
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