Задержана опустошитель цветочных клумб

Новости Происшествия | 16 мая 2017 | 10:01

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14 мая 2017 года в 04:00 пост видеонаблюдения Даугавпилсской полиции самоуправление зафиксировал правонарушение: девушка 1998 года рождения срывали тюльпаны на городских клумбах.

Как пояснила сама злоумышленница, цветы она рвала, чтобы преподнести подарок маме ко Дню матери. Всего было сорвано 58 тюльпанов. На задержанную составлен протокол об административном правонарушении.

Согласно 167-й статье Латвийского кодекса административных правонарушений, за нарушение общественного порядка, что трактуется как неуважение к обществу или бессовестное деяние, игнорирующее общепринятые нормы поведения и нарушающее покой людей (мелкое хулиганство) предусмотрена ответственность, денежный штраф от 70 до 500 евро.

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