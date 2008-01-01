Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня в теплом семейном кругу вам будут тщательно промывать мозги на морально-этические темы. Избежать этого не удастся, но сократить удовольствие можно. Не спорьте.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 16 мая 2017 | 10:01
Задержана опустошитель цветочных клумб
14 мая 2017 года в 04:00 пост видеонаблюдения Даугавпилсской полиции самоуправление зафиксировал правонарушение: девушка 1998 года рождения срывали тюльпаны на городских клумбах.
Как пояснила сама злоумышленница, цветы она рвала, чтобы преподнести подарок маме ко Дню матери. Всего было сорвано 58 тюльпанов. На задержанную составлен протокол об административном правонарушении.
Согласно 167-й статье Латвийского кодекса административных правонарушений, за нарушение общественного порядка, что трактуется как неуважение к обществу или бессовестное деяние, игнорирующее общепринятые нормы поведения и нарушающее покой людей (мелкое хулиганство) предусмотрена ответственность, денежный штраф от 70 до 500 евро.
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