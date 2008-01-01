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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

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Новости Культура | 16 мая 2017 | 09:55

Даугавпилсская крепость приглашает на бал Марты

Daugavpils.lv

В первые, в рамках мероприятий Ночи музеев 20 мая 2017 года в Даугавпиллской крепости пройдет балл Марты, который посвящен Марте Скавронске (Российская императрица).

Главное события вечера - бал-маскарад.

Всех желающих приглашаем принять участие в этом прекрасном мероприятии.

Подробная информация здесь.

D-fakti.lv

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