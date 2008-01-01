В Даугавпилсе из пожара спасли мужчину

Новости Происшествия | 16 мая 2017 | 09:31

Пресс-фото Пресс-фото

В понедельник, 15 мая 2017 года в 14:21 – спасатели спешили на вызов на улицу Дзелзцелю в Даугавпилсе, где в пятиэтажном жилом доме было зафиксировано задымление, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Прибив на место происшествия, было констатировано, что на третьем этаже в квартире горят бытовые вещи площадью 1 кв. метра. Из задымленного помещения был спасен мужчина, который был передан работникам Неотложной медицинской помощи. Пожар был ликвидирован в 14:54.

D-fakti.lv