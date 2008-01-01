Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Новости Происшествия | 16 мая 2017 | 09:31
В Даугавпилсе из пожара спасли мужчину
В понедельник, 15 мая 2017 года в 14:21 – спасатели спешили на вызов на улицу Дзелзцелю в Даугавпилсе, где в пятиэтажном жилом доме было зафиксировано задымление, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
Прибив на место происшествия, было констатировано, что на третьем этаже в квартире горят бытовые вещи площадью 1 кв. метра. Из задымленного помещения был спасен мужчина, который был передан работникам Неотложной медицинской помощи. Пожар был ликвидирован в 14:54.
D-fakti.lv
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