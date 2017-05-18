Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 16 мая 2017 | 09:23

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На 16 мая 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 80 профессиям.

- Автомеханик;

- администратор гостиницы;

- IT администраторы;

- аккумуляторщик;

- арматурщик;

- ассистент радиолога;

- бармен;

- бетонщик;

- бригадир(деревообработка);

- водители грузовых автомобилей;

- водитель микроавтобуса;

- врачи;

- газосварщик;

- главный бухгалтер;

- дизайнер мебели;

- доярки;

- закройщик;

- интервьюер;

- инженер-конструктор;

- инженер-программист;

- каменщик(командировки в Германию);

- кассирмагазина;

- коммерческийспециалист;

- комплектовщик;

- кондитеры;

- консультант клиентов;

- консультант клиентов (по продажам)(работа в Илуксте);

- контролёр;

- коптильщикмяса;

- кровельщик;

- лаборантбиомедицины;

- логопед(Науенскаяосновнаяшкола);

- малярметаллоконструкций;

- маркировщикиизделий;

- медсестра;

- медсестрадошкольногоучреждения;

- менеджер (финансы и страхование);

- монтажник систем вентиляции/ сантехник;

- монтажникстроительныхконструкций(командировки в Германию);

- обработчикрыбы;

- операторы производства пищевых продуктов (мясопереработка);

- оператор токарного станка с ЧПУ;

- оператор газозаправочной станции;

- отделочник;

- официанты;

- охранник;

- пекарь;

- плотник;

- повара;

- помощникстоляра;

- портной;

- преподаватель английского языка;

- программист;

- продавецнарынок;

- работникторговогозала;

- рубщикмяса (обвальщик);

- руководителькомиссии (аудит);

- руководитель управления образования;

- руководитель производства;

- руководительтехническогоотдела;

- сварщикметаллоконструкций;

- сварщик (ММА) + сантехник;

- слесарь-ремонтник;

- снабженец;

- сортировщик древесины;

- специалисты по продажам;

- старший повар;

- столяр;

- столяр-мебельщик;

- таксист;

- тестер;

- технолог;

- технологшвейногопроизводства;

- торговый агент;

- транспортный диспетчер;

- уборщицы;

- учителядошкольногообразования;

- шеф-повара;

- швеи;

- экскаваторщик;

- электромеханик;

- электромонтёр;

- юрисконсульт.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиалГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls

Для работодателей:

-размещение информации о свободных рабочих местах: тел.65436023, 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369

Даугавпилсский филиал ГАЗ приглашает безработных в мае 2017 года посетить компьютерные курсы:

- Курс – Использование электронных услуг (18.05.2017.-19.05.2017.) – 2 дня

Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:

- не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;

- старше 30 лет;

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗк координирующему эксперту -ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту.

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