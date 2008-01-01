Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня в вас проснется ораторский дар. Вы способны будете убедить кого угодно в чем пожелаете. Можете подработать коммивояжером.
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Новости Общество | 16 мая 2017 | 09:05
Городская дума откроет свои двери в Ночь музеев
Уже второй раз Даугавпилсская городская дума откроет свои двери в рамках международной акции «Ночь музеев». 20 мая 2017 года с 19 до 22 часов в историческом здании на Кр. Валдемара, 1 можно будет осмотреть кабинет мэра города, оставить свои пожелания следующему созыву депутатов, осмотреть галерею градоначальников и почетных даугавпилчан, принять участие в импровизированных выборах лучшего объекта «Ночи музеев в Даугавпилсе».
В фойе Думы вас ждет выставка наглядной агитации, рассказывающая об особенностях предвыборной деятельности партий в разные годы ушедшего столетия. Какими методами пользовались желающие руководить городом в прошлом веке? О чем спорили? Что обещали? Ответы на эти вопросы вы узнаете, посетив выставку, подготовленную специалистами Даугавпилсского краеведческого и художественного музея.
Кроме этого, у вас будет возможность записать видеопоздравление городу с днем рождения, а также посетить думский буфет со специальным меню.
Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской Думы
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