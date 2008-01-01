Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
16 мая
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Если вы не в состоянии справиться со взятым на себя делом, вежливо извинитесь и верните его хозяину. Не стоит слишком упираться, пытаясь оправдать чьи-то надежды.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 16 мая 2017 | 08:45
Вторник, 16 мая: слабый ветер
В первой половине недели температура воздуха в Латвии понизится, но в середине недели начнут поступать теплые воздушные массы.
Температура воздуха днем составит от +8 до +12 градусов.
Ветер будет слабым и не превысит 6 м/с. Весь день будет ясное небо.
В латвийской столице потеплеет до +10. Будет дуть слабый северный ветер. Весь день будет безоблачно.
Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.
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