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Если вы не в состоянии справиться со взятым на себя делом, вежливо извинитесь и верните его хозяину. Не стоит слишком упираться, пытаясь оправдать чьи-то надежды.

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Новости Латвия | 16 мая 2017 | 08:45

Вторник, 16 мая: слабый ветер

D-fakti.lv

В первой половине недели температура воздуха в Латвии понизится, но в середине недели начнут поступать теплые воздушные массы.

Температура воздуха днем составит от +8 до +12 градусов.

Ветер будет слабым и не превысит 6 м/с. Весь день будет ясное небо.

В латвийской столице потеплеет до +10. Будет дуть слабый северный ветер. Весь день будет безоблачно.

Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.

LSM

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