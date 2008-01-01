Вторник, 16 мая: слабый ветер

Новости Латвия | 16 мая 2017 | 08:45

D-fakti.lv D-fakti.lv

В первой половине недели температура воздуха в Латвии понизится, но в середине недели начнут поступать теплые воздушные массы.

Температура воздуха днем составит от +8 до +12 градусов.

Ветер будет слабым и не превысит 6 м/с. Весь день будет ясное небо.

В латвийской столице потеплеет до +10. Будет дуть слабый северный ветер. Весь день будет безоблачно.

Медицинский тип погоды: второй, благоприятный.

LSM