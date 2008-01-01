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Новости Общество | 15 мая 2017 | 16:26

С 5 июня по 11 июня в Даугавпилсе пройдут дни города

visitdaugavpils.lv

Празднование дня города Даугавпилса начнется в микрорайонах города, но главные мероприятия начнутся 9 июня и продляться до 11 июня, которые пройдут в центре города.

Среди главных мероприятий числится IV Международный фестиваль военной музыки, на который съедутся шесть самых больших европейских оркестров — из Латвии, Литвы, Украины, Польши, Хорватии и Нидерландов. Они удивят посетителей праздника своим удивительным концертом и программой дефиле на улице Ригас и на площади Единства.

В пятницу 9 июня, даугавпилчан приглашают на «Музыкальный променад», который начнется в 17:30 на улице Ригас. Парад пройдет от железнодорожной станции до площади Виенибас, где состоится официальное открытие Международного фестиваля военной музыки. В продолжении вечера, в 21:00 на площади Единства состоится концерт Лаймы Вайкуле.

В субботу, 10 июня, с 10.00 начнет работать праздничная ярмарка на улице Ригас, в сквере А. Пумпура будет обустроен парк аттракционов для семей, на улице Ригас пройдет международный марафон Zumba Fitness, так же посетителей будут радовать художники Даугавпилса, спортсмены, рок группы и танцевальные коллективы.

В 13:00 на улице Ригас и площади Виенибас состоится праздничное шествие и открытие праздника. После, с концертом выступят оркестры 4 музыкального милитарного фестиваля. В продолжении на главной сцене мы услышим молодых исполнителей Латвийской эстрады. В кульминации дня, в 21:00 состоится концерт группы мумий тролль, после которого мы ждем вас на салюта на набережной.

В воскресенье, 11 июня, все приглашаются на День спорта, который пройдет на улице Ригас напротив торгового центра „Solo”. Так же на протяжении всего дня состоятся концерты танцевальных и творческих коллективов, будут работать уличные кафе, надувные аттракционы и другие развлечения для детей.

С программой дней города модно ознакомится здесь.

D-fakti

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