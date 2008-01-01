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Новости В мире | 15 мая 2017 | 12:24
Сегодня сборная Латвии сыграет против России
Вечером в понедельник ( 15 мая 2017 года) сборная Латвии проведет шестой матч в рамках чемпионата мира по хоккею. В группе А на «Lanxess Arena» команда Боба Хартли встретится со сборной России, которой руководят Олег Знарок и Харийс Витолиньш. Матч начнется в 21:15 и будет транслироваться на телеканале 3+.
На положение в турнирной таблице для сборной Латвии эта игра значительно не повлияет, поэтому тренер Боб Хартли решил приберечь лидеров для главной борьбы за выход в четвертьфинал против сборной Германии.
Так, ворота сборной Латвии будет защищать Ивар Пунненов, резервным голкипером станет Янис Калниньш, а на лед выйдут защитники Янис Якс и Кристофер Биндулис, а также форварды Виталий Павлов и Френкс Разгалс.
В воскресенье Хартли не рассказал, какие полевые игроки останутся в стороне, так как тренерский корпус решит этот вопрос непосредственно перед игрой.
«Россия до этого была лучшей командой на турнире, которая демонстрировала хорошие достижения. Не знаю, удастся ли их остановить, однако мы постараемся не дать им разбежаться. Надеемся, что против России мы проведем свою самую лучшую до этого игру», - сказал накануне Хартли.
В заявке сборной России - семь игроков НХЛ. Остальные представляют клубы КХЛ.
Состав сборной Латвии на чемпионат мира:
Вратари: Янис Калниньш, Ивар Пунненов, Элвис Мерзликин.
Защитники: Оскар Цибульскиис, Гунтис Галвиньш, Ральфс Фрейбергс, Увис Балинскис, Артур Кулда, Кристофер Биндулис, Янис Якс, Кристап Сотниекс.
Нападающие: Гинтс Мейя, Марис Бичевскис, Микс Индрашис, Гунар Скворцов, Виталий Павлов, Френкс Разгас, Каспар Даугавиньш, Роналдс Кениньш, Роберт Букартс, Рихард Букартс, Андрис Джериньш, Янис Спруктс, Земгус Гиргенсонс, Теодор Блюгерс.
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