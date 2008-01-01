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Новости В мире | 15 мая 2017 | 11:59

Победителем "Евровидения-2017" стал португальский певец Сальвадор Собрал

delfi.lv

Победителем конкурса "Евровидение-2017", который проходил в Киеве, стал 27-летний психолог из Португалии Сальвадор Собрал, исполнивший песню Amar Pelos Dois.

Певец набрал 758 баллов. Как писал Mixnews, по некоторым сведениям Собрал нуждается в срочной пересадке сердца.

Второе место занял представитель Болгарии российского происхождения Кристиан Костов, который получил 615 баллов. Он выступал в Крыму в 2014 году, но СБУ объяснила, что он не нарушил украинский закон, поскольку на концерте в "Артеке" болгарин побывал еще до того, как Киевом были установлены новые правила поездок в Крым. Как недавно писал Mixnews, Костов обещал в случае победы привезти главный приз "Евровидения", хрустальный микрофон, в Москву и прилюдно разбить его.

На третьем месте Молдова.

Украина получила наихудший результат за историю участия в "Евровидении" и заняла 24 место.

Латвийская группа Triana Park не смогла пройти в финал, хотя ранее рассчитывала занять одно из первых мест.

mixnews.lv
 

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