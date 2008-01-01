Отдыхающих ждут пляжи и парк развлечений «Тарзан»

Новости Общество | 15 мая 2017 | 11:28

Daugavpils.lv Daugavpils.lv

В двенадцатый раз над двумя официальными городскими пляжами на берегу озера Стропы были подняты Синие флаги. Это знак хорошего качества воды и благоустроенной зоны отдыха.

Флаг к спасательной станции доставили байдарочники, которые проводят на озере тренировки. Именно здесь готовятся к новым соревнования участники Паралимпийских игр Жанна Цвечковска, Эдуард Пупелс и другие гребцы.

Открыт сезон и на пляже «Stropu vilņis». Малышей ждет детская площадка. Уже начало свою работу кафе.

Решение о присуждении Синего флага принимает международное жюри. Престижную награду в Латвии получили 17 пляжей и 3 яхтенных причала.

В этот же день открылся парк приключений «Тарзан». Подобные аттракционы действуют в Сигулде, Лиепае и Юрмале. Теперь и даугавпилчане смогут попробовать свои силы на шести трассах разной сложности: самая простая предназначена для детей, а отважные взрослые смогут испытать себя, пройдясь почти по верхушкам сосен на высоте 15 метров. Безопасность всех посетителей парка современная система настоящего альпинистского снаряжения от швейцарского производителя. Руководитель парка Ивар Циегунс отметил, что парк планирует развиваться дальше, исходя из пожеланий посетителей. Даугавпилс добавил к своим многочисленным достопримечательностям еще один интересный туристический объект. Уже в ближайшие дни развернется работа на других объектах в зоне отдыха. Начинается строительство променада и причалов для лодок.

Парк «Тарзан» будет работать с мая по октябрь, во время учебного года – по выходным, а летом – ежедневно.

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