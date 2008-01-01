Есть свободные места в лагере на июнь

Новости Общество | 15 мая 2017 | 11:20

Пресс-фото Пресс-фото

Детям в возрасте от 7 до 14 лет есть возможность зарегистрироваться на круглосуточный лагерь «Стропы» ( с 4 по 17 июня).

Цель лагеря – развить навыки и способности детей, открыть таланты, научится сотрудничать, и самим создавать праздник. Цена 134 EUR.

Зарегистрироваться можно на домашней странице отдела молодежи www.jaunatne.daugavpils.lv, в разделе „Nometnes”.

Заявку нужно заполнять на государственном языке, указав имя, фамилию, и персональный код ребенка, а так же указав имя, фамилию, персональный код, место прописки и номер телефона одного из родителей или опекуна.

Дополнительная информации по телефону: 654 22309, моб. +371 20286679.

D-fakti.lv