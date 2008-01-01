В пожаре в Плявиньском крае погибли два человека

Новости Происшествия | 15 мая 2017 | 11:03

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За прошедшие дни, в период времени с 13 мая 6:30 до 15 мая 6:30 2017 года, Государственная пожарно-спасательная служба получила 242 вызовов – 198 из них были связаны с пожарами и 29 со спасательными работами, а 15 из них были ложными, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

В воскресенье, 14 мая в 3:49 пожарные – спасатели спешили на вызов в Плавинский край в волость Айвиексте, где горел жилой дом. Прибыв на место происшествия, было констатировано, что открытым пламенем горит одноэтажный жилой дом площадью 120 кв. метра. Во время пожара погибло двое мужчин, примерно в возрасте 42 и 49 лет. Пожар был ликвидирован в 8:14.

В этот же день в 8:40 пожарно-спасательная служба получила вызов на улицу Стацияс в Лудзе, где в трехэтажном жилом доме было зафиксировано задымление. Прибив на место происшествия, было констатировано, что на третьем этаже в квартире на кухне горят отходы площадью 2 кв. метра. Из задымленного помещения было эвакуировано семь человек, один из которых был передан работникам Неотложной медицинской помощи. Пожар был ликвидирован в 9:19.

В воскресенье, этого же дня, в 11:36 пожарно-спасательная служба получила вызов в Краславский край в волость Робежниеки, связи с первоначальной информацией, что горит жилой дом. Прибыв на место происшествия, было констатировано, что топив печку, у женщины загорелась одежда площадью 1 кв. метра. Пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательной службы, женщина передана работникам Неотложной медицинской помощи.

Так же, в воскресенье, в 19:31 пожарные – спасатели спешили на вызов на улицу Атбривошанас в Резекне, где в трехэтажном жилом доме было зафиксировано задымление. Прибыв на место происшествия, было констатировано, что на втором этаже в квартире горит оставленная без присмотра, подгоревшая еда площадью 0.5 кв. метра. Из задымленного помещения было эвакуировано два человека, один из которых был передан работникам Неотложной медицинской помощи. Пожар был ликвидирован в 20:17.



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