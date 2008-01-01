Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

15 мая

Международный день семьи

Именины:
Айрита, Арита, София, Тайга / Афанасий, Борис, Глеб, Давид

Гороскоп на день

Близнецы
21 мая
- 21 июня

Сегодняшние события должны сыграть вам на руку, надо только сообразить, как свое преимущество использовать. Но не тратьте на раздумья слишком много времени - ситуация слишком быстро меняется.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
10 .. 12 C
Утро
13 .. 15 C
День
18 .. 20 C
Вечер
12 .. 14 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы пойдёте голосовать на муниципальных выборах 3 июня 2017 года?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ученикам школы Саулес вручили дипломы и денежные призы

С 1 по 3 декабря в Гетеборге (Швеция) проходил конкурс профессионального мастерства EuroSkills 2016. ...

2. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Нашей партии» возглавляет депутат парламента

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {1}

4. Выборы-2017: в Даугавпилсе список партии «Едины для Латвии» возглавляет деловая женщина

5. Автобусы и трамваи {146}

6. Кто поможет бездомному Антону? {3}

7. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Альтернативы» возглавляет экс-депутат Европарламента

8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {43}

9. Как Лаймдота Украине счастья желала {17}

10. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {146}

 

Новости Латвия | 15 мая 2017 | 10:33

Даугавпилсский театр покажет рижанам "Изобретательную влюбленную"

Пресс фото/Džeina Saulīte

22 мая 2017 года Даугавпилсский театр приглашает зрителей в Рижский русский театр имени Михаила Чехова на комедию Лопе де Вега "Изобретательная влюбленная". Этой постановкой завершатся очередные Дни Даугавпилсского театра в Риге.

Лопе де Вега – один из самых ярких авторов золотого века испанской литературы, а пьеса "Изобретательная влюбленная" считается одной из лучших его работ.

Комедия рассказывает о прекрасной даме, желающей найти дочери богатого жениха. И ей это, кажется, удается. Но девушка влюбляется в интеллигентного молодого человека, который оказывается сыном будущего мужа. Влюбленная Фениса придумывает хитрый план, чтобы остаться со своим возлюбленным - а если женщина изобретательна, то все преграды преодолимы.

Оформление сцены, костюмы, манера игры актеров приближены к эпохе, от которой нас отделяют 500 лет. Поэтический текст Лопе де Вега насыщен песнями и танцами, их исполняют профессиональные певцы и танцоры. Спектакль создан тремя режиссерами – Олегом Шапошниковым, Юрисом Йонелисом и Даниэлем Бусато (Испания). Последний внес в постановку испанский темперамент, характерные жесты, мимику и движения. Над костюмами и сценографией работали художницы Инга Бермака Апиаха и Агнесе Лейланде, художник по свету Сергей Васильев.

Билеты – в кассе Рижского русского театра имени Михаила Чехова и в кассах Bilešu Serviss.

DELFI

Добавить комментарий

 