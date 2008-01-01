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Новости Латвия | 15 мая 2017 | 10:33
Даугавпилсский театр покажет рижанам "Изобретательную влюбленную"
22 мая 2017 года Даугавпилсский театр приглашает зрителей в Рижский русский театр имени Михаила Чехова на комедию Лопе де Вега "Изобретательная влюбленная". Этой постановкой завершатся очередные Дни Даугавпилсского театра в Риге.
Лопе де Вега – один из самых ярких авторов золотого века испанской литературы, а пьеса "Изобретательная влюбленная" считается одной из лучших его работ.
Комедия рассказывает о прекрасной даме, желающей найти дочери богатого жениха. И ей это, кажется, удается. Но девушка влюбляется в интеллигентного молодого человека, который оказывается сыном будущего мужа. Влюбленная Фениса придумывает хитрый план, чтобы остаться со своим возлюбленным - а если женщина изобретательна, то все преграды преодолимы.
Оформление сцены, костюмы, манера игры актеров приближены к эпохе, от которой нас отделяют 500 лет. Поэтический текст Лопе де Вега насыщен песнями и танцами, их исполняют профессиональные певцы и танцоры. Спектакль создан тремя режиссерами – Олегом Шапошниковым, Юрисом Йонелисом и Даниэлем Бусато (Испания). Последний внес в постановку испанский темперамент, характерные жесты, мимику и движения. Над костюмами и сценографией работали художницы Инга Бермака Апиаха и Агнесе Лейланде, художник по свету Сергей Васильев.
Билеты – в кассе Рижского русского театра имени Михаила Чехова и в кассах Bilešu Serviss.
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